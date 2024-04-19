Дело в том, что Виктория Бекхэм на днях, 16 апреля, отпраздновала день рождения. Именно по этому случаю ее младшая сестра и поделилась новой фотографией. Она поздравила Викторию с миром в своем инстаграме.
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Как сейчас выглядит Луиза Адамс
Сестра Виктории выставила фото с ней и родителями. Все они позировали улыбающимися.
Виктория Бекхэм с родными / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о младшей сестре Виктории Бекхэм
- Луиза на два года моложе знаменитой певицы и не имеет никакого отношения к миру шоу-биза.
- В начале 2010-х годов женщина решила заняться предпринимательством, открыв собственный магазин одежды, который, к сожалению, столкнулась с трудностями и в конце концов обанкротился.
- Подробностей относительно личной жизни Луизы известно не так много. В 2002 году она вышла замуж за директора компании мобильной связи, но через пять лет они развелись. После расставания Адамс снова вступила в отношения с Дарреном Флудом, но их отношения завершились в 2014 году. Сейчас Адамс является матерью-одиночкой, которая воспитывает четверых детей.
- Недавно папарацци заметили ее на новой работе, Луиза, устроилась на новую работу парковщицей в COVID-центре в Эссексе.
- В то же время точно не известно, где женщина сейчас работает.