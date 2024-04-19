Річ у тім, що Вікторія Бекхем днями, 16 квітня, відсвяткувала день народження. Саме з цієї нагоди її молодша сестра й поділилася новою світлиною. Вона привітала Вікторію зі світом у своєму інстаграмі.
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Яки вигляд зараз має Луїза Адамс
Сестра Вікторії виставила фото з нею та батьками. Всі вони позували усміхненими.
Вікторія Бекхем з рідними / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про молодшу сестру Вікторії Бекхем
- Луїза на два роки молодша за знамениту співачку і не має ніякого відношення до світу шоубізу.
- На початку 2010-х років жінка вирішила зайнятися підприємництвом, відкривши власний магазин одягу, який, на жаль, постала перед труднощами й зрештою збанкрутував.
- Подробиць щодо особистого життя Луїзи відомо не так багато. У 2002 році вона вийшла заміж за директора компанії мобільного зв'язку, але через п'ять років вони розлучилися. Після розставання Адамс знову вступила в стосунки з Дарреном Флудом, але їхні стосунки завершилися у 2014 році. Наразі Адамс є матір'ю-одиначкою, яка виховує чотирьох дітей.
- Нещодавно папараці помітили її на новій роботі. Луїза влаштувалася на нову роботу паркувальницею в COVID-центрі в Ессексі.
- Водночас точно не відомо, де жінка зараз працює.