Тело Мэрилин нашла домохозяйка. Официальной версией смерти голливудской знаменитости считается самоубийство.

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Однако, американская обозревательница Морин Келлеген в своей книге исследовала этот вопрос. Она пришла к выводу, который связан с причастностью братьев Кеннеди – Джона и Бобби. Автор привела в пример слова второго мужа Мэрилин – Джо Ди Маджио.

Он был против того, чтобы любовники Монро – братья Кеннеди – присутствовали на ее похоронах. К тому же Ди Маджио заверил, что всегда знал, кто убил Монро.

Она сказала мне, что кто-то ее убьет, но я молчал. Все Кеннеди были убийцами женщин и всегда оставались безнаказанными. Они будут безнаказанными даже через сто лет,

– пересказала слова Келлеген.

В то же время Морин отметила, что Бобби Кеннеди таки был в доме Мэрилин в день ее гибели. ФБР и ЦРУ прослушивали дом актрисы без ее ведома, а муж хотел найти эти записи в доме Монро.

Впрочем, его попытки оказались тщетными, поэтому он ушел из дома. Через несколько часов Мэрилин умерла.

Мэрилин Монро: что произошло после смерти актрисы