Тело Мэрилин нашла домохозяйка. Официальной версией смерти голливудской знаменитости считается самоубийство.
Не пропустите SLAVIA ответила, официально ли развелась с Дзидзьо: какие отношения у звезд сейчас
Однако, американская обозревательница Морин Келлеген в своей книге исследовала этот вопрос. Она пришла к выводу, который связан с причастностью братьев Кеннеди – Джона и Бобби. Автор привела в пример слова второго мужа Мэрилин – Джо Ди Маджио.
Он был против того, чтобы любовники Монро – братья Кеннеди – присутствовали на ее похоронах. К тому же Ди Маджио заверил, что всегда знал, кто убил Монро.
Она сказала мне, что кто-то ее убьет, но я молчал. Все Кеннеди были убийцами женщин и всегда оставались безнаказанными. Они будут безнаказанными даже через сто лет,
– пересказала слова Келлеген.
В то же время Морин отметила, что Бобби Кеннеди таки был в доме Мэрилин в день ее гибели. ФБР и ЦРУ прослушивали дом актрисы без ее ведома, а муж хотел найти эти записи в доме Монро.
Впрочем, его попытки оказались тщетными, поэтому он ушел из дома. Через несколько часов Мэрилин умерла.
Мэрилин Монро: что произошло после смерти актрисы
- Келлеген заверила, что ФБР удалило некоторые данные о телефонных звонках Монро. Оказалось, что звезда восемь раз пыталась связаться с Бобби Кеннеди в период с 25 по 30 июня 1962 года.
- В то же время есть информация, что Мэрилин была беременна от него, но решила сделать аборт 20 июля.
- Также обозревательница сообщила, что через 23 года должен был выйти специальный репортаж на ABC News, который бы разоблачил причастность братьев Кеннеди к смерти Монро. Однако, телеканал в последний момент отменил выпуск материала.