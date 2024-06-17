Тіло Мерилін знайшла домогосподарка. Офіційною версією смерті голлівудської знаменитості вважається самогубство.

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Однак, американська оглядачка Морін Келлеген у своїй книзі дослідила це питання. Вона дійшла до висновку, який пов'язаний з причетністю братів Кеннеді – Джона та Боббі. Авторка навела у приклад слова другого чоловіка Мерилін – Джо Ді Маджіо.

Він був проти того, щоб коханці Монро – брати Кеннеді – були присутніми на її похороні. До того ж Ді Маджіо запевнив, що завжди знав, хто вбив Монро.

Вона сказала мені, що хтось її вб'є, але я мовчав. Усі Кеннеді були вбивцями жінок і завжди залишалися безкарними. Вони будуть безкарними навіть через сто років,

– переповіла слова Келлеген.

Водночас Морін зауважила, що Боббі Кеннеді таки був у будинку Мерилін у день її загибелі. ФБР і ЦРУ прослуховували дім акторки без її відома, а чоловік хотів знайти ці записи в помешканні Монро.

Втім, його спроби виявилися марними, тому він пішов з будинку. Через кілька годин Мерилін померла.

Мерилін Монро: що сталося після смерті акторки