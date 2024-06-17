Тіло Мерилін знайшла домогосподарка. Офіційною версією смерті голлівудської знаменитості вважається самогубство.
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Однак, американська оглядачка Морін Келлеген у своїй книзі дослідила це питання. Вона дійшла до висновку, який пов'язаний з причетністю братів Кеннеді – Джона та Боббі. Авторка навела у приклад слова другого чоловіка Мерилін – Джо Ді Маджіо.
Він був проти того, щоб коханці Монро – брати Кеннеді – були присутніми на її похороні. До того ж Ді Маджіо запевнив, що завжди знав, хто вбив Монро.
Вона сказала мені, що хтось її вб'є, але я мовчав. Усі Кеннеді були вбивцями жінок і завжди залишалися безкарними. Вони будуть безкарними навіть через сто років,
– переповіла слова Келлеген.
Водночас Морін зауважила, що Боббі Кеннеді таки був у будинку Мерилін у день її загибелі. ФБР і ЦРУ прослуховували дім акторки без її відома, а чоловік хотів знайти ці записи в помешканні Монро.
Втім, його спроби виявилися марними, тому він пішов з будинку. Через кілька годин Мерилін померла.
Мерилін Монро: що сталося після смерті акторки
- Келлеген запевнила, що ФБР видалило деякі дані про телефонні дзвінки Монро. Виявилося, що зірка вісім разів намагалася зв'язатися з Боббі Кеннеді в період з 25 по 30 червня 1962 року.
- Водночас є інформація, що Мерилін була вагітна від нього, але вирішила зробити аборт 20 липня.
- Також оглядачка повідомила, що через 23 роки мав вийти спеціальний репортаж на ABC News, який би викрив причетність братів Кеннеді до смерті Монро. Однак, телеканал в останню мить скасував випуск матеріалу.