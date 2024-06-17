SLAVIA (Ярослава Хома) впервые рассказала, что она с Михаилом Хомой (известный как Дзидзьо) развелась официально. Это произошло примерно летом 2021 года.

К слову SLAVIA ответила, что думает о решении экс-супруга Михаила Хомы отказаться от образа Дзидзьо

Впрочем Дзидзьо и SLAVIA продолжают общаться и поддерживать друг друга. У них всегда есть о чем поговорить.

Помню, когда мы с Михаилом оформили документы о разводе, то пошли праздновать. Пришли в ресторанчик, нас там уже все официанты знают, мы часто там бываем, присели за столик и проговорили, наверное, два часа. А потом подходит официант и говорит: "Может, вам все-таки кофе с тортиком". Мы даже не заметили, как пролетело время,

– рассказала певица.

SLAVIA призналась, что Михаил как друг ей очень нравится: он уделяет внимание и беспокоится, даже больше, чем о близких людях. Дома как муж он был совсем другой.

"Михаил объяснял, что когда мама ругает своего ребенка, то не означает, что она его не любит. Говорил воспринимать его критику за любовь. Я так и воспринимала", – заметила Ярослава.

SLAVIA подчеркнула, что их пара – одна из немногих, что смогла поддержать здоровые человеческие отношения. Она это очень ценит. Хоть и не уверена, как относится к этому сам Михаил.

Развод Дзидзьо и SLAVIA