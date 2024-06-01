Голливудская актриса Мэнди Мур сообщила о беременности и рассекретила пол ребенка

40-летняя американская актриса Мэнди Мур, известная по роли в сериале "Это мы", объявила радостную новость: она беременна. Знаменитость ждет третьего ребенка.

Актриса уже воспитывает двух сыновей вместе со своим мужем Тейлором Голдсмитом. Интересно, что она даже рассекретила пол будущего ребенка.

Вас также может заинтересовать Отложили ссоры: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые за долгое время появились вместе на публике

Мэнди Мур станет мамой девочки. Об этом она сообщила в своем посте, где показала фото сыновей.

Вскоре родится третий из нашей собственной "большой троицы". Не могу дождаться, когда у этих мальчиков появится сестричка,

– отметила под фотографией знаменитость.

В комментариях поклонники активно поздравляют Мэнди и Тейлора с предстоящим пополнением и желают им легких родов.

Кто из звезд недавно родил ребенка