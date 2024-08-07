В роскошном платье: первые официальные фото "Мисс Вселенная Украина 2024" покорили сеть

20-летняя Алина Пономаренко, обладательница титула "Мисс Вселенная Украина 2024", дебютировала в своей первой официальной фотосессии. На съемке она поразила изысканным нарядом, который подчеркивал ее внешность.

Что интересно, на этот раз модель предстала перед камерой всемирно известного фотографа Фадиля Бериши. Он ранее проводил фотосессии для американской актрисы Зендаи и других звезд.

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Украинка для съемки надела изысканное платье небесно-голубого цвета. Элегантный силуэт "русалка" подчеркнул грациозную фигуру Алины, а роскошный шлейф добавил образу величественности. Корсет, украшенный мерцающими стразами, гармонично сочетался с пышной юбкой, создавая эффектный ансамбль. Кроме того, стилисты дополнили образ Пономаренко ярким макияжем, а ее прическа была простой, но одновременно элегантной.

Заметим, Ангелина Пономаренко представит Украину на Miss Universe-2024, что состоится в Мексике. Ежегодно в этом конкурсе красоты принимают участие около 80 участниц из разных стран.