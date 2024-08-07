Что интересно, на этот раз модель предстала перед камерой всемирно известного фотографа Фадиля Бериши. Он ранее проводил фотосессии для американской актрисы Зендаи и других звезд.

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Украинка для съемки надела изысканное платье небесно-голубого цвета. Элегантный силуэт "русалка" подчеркнул грациозную фигуру Алины, а роскошный шлейф добавил образу величественности. Корсет, украшенный мерцающими стразами, гармонично сочетался с пышной юбкой, создавая эффектный ансамбль. Кроме того, стилисты дополнили образ Пономаренко ярким макияжем, а ее прическа была простой, но одновременно элегантной.

Заметим, Ангелина Пономаренко представит Украину на Miss Universe-2024, что состоится в Мексике. Ежегодно в этом конкурсе красоты принимают участие около 80 участниц из разных стран.