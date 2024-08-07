Що цікаво, цього разу модель постала перед камерою всесвітньо відомого фотографа Фаділя Беріши. Він раніше проводив фотосесії для американської акторки Зендаї та інших зірок.

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Українка для зйомки одягнула вишукану сукню небесно-блакитного кольору. Елегантний силует "русалка" підкреслив граційну фігуру Аліни, а розкішний шлейф додав образу величності. Корсет, прикрашений мерехтливими стразами, гармонійно поєднувався з пишною спідницею, створюючи ефектний ансамбль. Крім того, стилісти доповнили образ Пономаренко яскравим макіяжем, а її зачіска була простою, але водночас елегантною.

Зауважимо, Ангеліна Пономаренко представить Україну на Miss Universe-2024, що відбудеться у Мексиці. Щороку в цьому конкурсі краси беруть участь близько 80 учасниць з різних країн.