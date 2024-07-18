Финал конкурса "Мисс Вселенная Украина" проводят в онлайн-формате с начала полномасштабного вторжения. Организаторы убеждены, что мероприятия развлекательного характера – не уместны сейчас. Однако напоминать миру об Украине на различных площадках нужно и в дальнейшем.

К слову "Это было отвратительным": модель plus size победила на конкурсе красоты в США и подверглась хейту

Команда Miss Universe из США поддержала решение провести конкурс в режиме онлайн-собеседований, как это было в прошлом году. Отбор проходил в течение нескольких месяцев.

По результатам, престижный титул "Мисс Вселенная Украина 2024" получила Алина Пономаренко из Одессы. Она представит Украину на конкурсе Miss Universe, который состоится в Мексике.

Алина Пономаренко – "Мисс Вселенная Украина 2024": видео



Чем известна победительница

20-летняя Алина Пономаренко – выпускница Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право".



Алина Пономаренко / Фото из инстаграма Алины Пономаренко

Она работала моделью и уже пробовала свои силы на конкурсах красоты. В частности, победила на "Мисс Одесса 2023" и попала в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, который состоялся в Южной Корее.

Стать "Мисс Вселенная Украина" – это не просто о победе в конкурсе красоты. Представлять Украину – большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, которым нужна поддержка,

– сказала Алина Пономаренко.



Алина Пономаренко / Фото из инстаграма Алины Пономаренко

Девушка поддерживает бабушек и дедушек города Одессы благодаря собственной инициативе "Дерево любви". Вместе с единомышленниками Алина организует обеспечение лекарствами, пищевыми продуктами и другими вещами старшего поколения. Она навещает и общается с пожилыми людьми.