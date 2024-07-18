Фінал конкурсу "Міс Всесвіт Україна" проводять в онлайн-форматі з початку повномасштабного вторгнення. Організатори переконані, що заходи розважального характеру – не доречні зараз. Однак нагадувати світові про Україну на різних майданчиках потрібно й надалі.

До слова "Це було огидним": модель plus size перемогла на конкурсі краси у США і зазнала хейту

Команда Miss Universe зі США підтримала рішення провести конкурс в режимі онлайн-співбесід, як це було минулого року. Відбір відбувався протягом кількох місяців.

За результатами, престижний титул "Міс Всесвіт Україна 2024" отримала Аліна Пономаренко з Одеси. Вона представить Україну на конкурсі Miss Universe, що відбудеться у Мексиці.

Аліна Пономаренко – "Міс Всесвіт Україна 2024": відео



Чим відома переможниця

20-річна Аліна Пономаренко – випускниця Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право".



Аліна Пономаренко / Фото з інстаграму Аліни Пономаренко

Вона працювала моделлю і вже пробувала свої сили на конкурсах краси. Зокрема, перемогла на "Міс Одеса 2023" та потрапила у десятку найкращих на міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.

Стати "Міс Всесвіт Україна" – це не просто про перемогу у конкурсі краси. Представляти Україну – велика честь для мене і можливість для нашої країни ще раз бути почутими. Моя мрія стати "Міс Всесвіт Україна" ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, яким потрібна підтримка,

– сказала Аліна Пономаренко.



Аліна Пономаренко / Фото з інстаграму Аліни Пономаренко

Дівчина підтримує бабусь і дідусів міста Одеси завдяки власній ініціативі "Дерево любові". Разом з однодумцями Аліна організовує забезпечення ліками, харчовими продуктами й іншими речами старшого покоління. Вона провідує та спілкується з літніми людьми.