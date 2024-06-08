Около недели назад в США состоялся конкурс красоты "Мисс Алабама". Его победительницей стала модель plus size – Сара Милликен.

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Когда стали известны результаты конкурса, пользователи в комментариях стали высказывать мнения по поводу победительницы. Модель подверглась хейту и бодишеймингу из-за своего веса. Люди советовали Саре обратиться к врачу и утверждали, что подобные месседжи способствуют "развитию культуры нездорового образа жизни".

Получив тысячи негативных отзывов, Сара Милликен не смогла промолчать. Она поделилась, что гордится своим результатом. По мнению модели, было бы неправильно закрыть глаза на вторую сторону этой истории.

То, что говорили некоторые люди, было действительно отвратительным. Я решила не зацикливаться на этом. Я считаю, что часто люди прибегают к кибербуллингу, потому что он не кажется реальным. Это же просто слова на экране, да? Это не может нанести физический вред? Это не так,

– подчеркнула Сара.



Сара Милликен / Фото из инстаграма модели

Модель отметила, что жертвы кибербуллинга более склонны к суицидальному поведению и самоповреждению. Такая же риза присуща и тем, кто и занимается кибербуллингом. Поэтому Сара призвала обратить внимание на свое ментальное здоровье.

"Я благословенна сообщить, что психически нахожусь в прекрасном состоянии и не испытываю этих мыслей. Однако это не касается всех. Лучший способ предотвратить это – просто распространять доброту. Наша мама научила нас лучше всего: "Если ты не можешь сказать что-то хорошее, не говори ничего вообще", – заметила Милликен.