"Мисс Украина Вселенная" Ястремская победила на Кубке Украины по бодибилдингу

Елизавета Ястремская, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", сейчас занимается бодибилдингом. Она одержала важную победу, о которой долго мечтала.

Украинская модель Елизавета Ястремская занимается бодибилдингом профессионально. Она много работала для того, чтобы достичь цели.

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Мечта стала реальностью! Это было нелегко – я работала по 4 – 5 часов в день в спортзале, утром и вечером, чтобы достичь этой цели. Тяжелый труд, дисциплина и вера в себя сделали это возможным,

– рассказала Елизавета Ястремская.

Спортсменка призвала не останавливаться и упорно работать для осуществления мечты.

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Чем известна Елизавета Ястремская