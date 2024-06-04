Украинская модель Елизавета Ястремская занимается бодибилдингом профессионально. Она много работала для того, чтобы достичь цели.
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Мечта стала реальностью! Это было нелегко – я работала по 4 – 5 часов в день в спортзале, утром и вечером, чтобы достичь этой цели. Тяжелый труд, дисциплина и вера в себя сделали это возможным,
– рассказала Елизавета Ястремская.
Спортсменка призвала не останавливаться и упорно работать для осуществления мечты.
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Чем известна Елизавета Ястремская
- Елизавета Ястремская родилась в Киеве в многодетной семье. В 2008 году ее семья получила титул "Семья года" от Печерского района города Киева, ведь все дети были успешными и талантливыми.
- Лиза получила высшее образование в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана на специальности "Управление персоналом и маркетинг". Она окончила школу телеведущих, прошла курсы визажа, выучила английский и французский.
- В 2016 году Елизавета Ястремская впервые приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и получила титул вице-мисс. Через 4 года она вернулась и получила главную корону. Модель представляла страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2020" в США. Однако она не смогла попасть в список лучших участниц.