Українська модель Єлизавета Ястремська займається бодибілдингом професійно. Вона багато працювала для того, щоб досягти мети.

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Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу та здобула перше місце й золоту медаль у категорії "Модель бікіні"

Мрія стала реальністю! Це було нелегко – я працювала по 4 – 5 годин на день у спортзалі, зранку та ввечері, щоб досягти цієї мети. Важка праця, дисципліна та віра в себе зробили це можливим,

– розповіла Єлизавета Ястремська.

Спортсменка закликала не зупинятися та наполегливо працювати для здійснення мрій.

Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України: відео

Чим відома Єлизавета Ястремська