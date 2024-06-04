Українська модель Єлизавета Ястремська займається бодибілдингом професійно. Вона багато працювала для того, щоб досягти мети.
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Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу та здобула перше місце й золоту медаль у категорії "Модель бікіні"
Мрія стала реальністю! Це було нелегко – я працювала по 4 – 5 годин на день у спортзалі, зранку та ввечері, щоб досягти цієї мети. Важка праця, дисципліна та віра в себе зробили це можливим,
– розповіла Єлизавета Ястремська.
Спортсменка закликала не зупинятися та наполегливо працювати для здійснення мрій.
Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України: відео
Чим відома Єлизавета Ястремська
- Єлизавета Ястремська народилась у Києві у багатодітній сім'ї. У 2008 році її родина здобула титул "Сім'я року" від Печерського району міста Києва, адже всі діти були успішними й талановитими.
- Ліза здобула вищу освіту у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на спеціальності "Управління персоналом і маркетинг". Вона закінчила школу телеведучих, пройшла курси візажу, вивчила англійську та французьку.
- У 2016 році Єлизавета Ястремська вперше взяла участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" і здобула титул віцеміс. Через 4 роки вона повернулась та отримала головну корону. Модель представляла країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2020" у США. Однак вона не змогла потрапити у список найкращих учасниць.