Исполнительница Мишель Андраде откровенная и без стереотипов. Поэтому она честно ответила на вопросы, касающиеся ее предпочтений в постели.

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Мишель Андраде призналась, в какое время суток любит заниматься любовью.

Скажу так: я люблю с утра пораньше,

– сказала певица.

Однако звезда не захотела раскрыть, сколько раз в неделю у нее должен быть секс.

И Мишель Андраде назвала части своего тела, которые считает самыми сексуальными – это ягодицы и грудь.

Не обошлось и без провокационных вопросов. Мишель Андраде призналась, что однажды читала переписку своего партнера. Но это было в юном возрасте: сейчас она считает такое решение ошибкой.

"Это было дважды, тогда мне было 16 лет. Я нашла в переписках то, что мне было не ок. Поэтому, девушки, лучше этого не делать", – посоветовала певица.

Ранее Мишель Андраде позировала в соблазнительной фотосессии

Недавно Мишель Андраде взбудоражила сеть откровенными снимками, которые сделала со своей подругой – Лерой Чернецкой. Девушки позировали близко друг к другу на красном фоне.



Мишель Андраде и Лера Чернецкая / Фото из инстаграма Мишель Андраде

Мишель и Лера выбрали белоснежные полупрозрачные платья. Лера сделала акцент на обнаженной спине, татуировках и массивном серебряном ожерелье. Тогда как Андраде дополнила свой образ несколькими браслетами и кольцами.

Девушки лаконично подписали соблазнительную фотосессию: "Женщины".