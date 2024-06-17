Виконавиця Мішель Андраде відверта та без стереотипів. Тому вона чесно відповіла на запитання, що стосуються її вподобань у ліжку.

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Мішель Андраде зізналася, у який час доби полюбляє займатися коханням.

Скажу так: я люблю зранечку,

– сказала співачка.

Однак зірка не захотіла розкрити, скільки разів у тиждень у неї повинен бути секс.

Та Мішель Андраде назвала частини свого тіла, які вважає найсексуальнішими – це сідниці та груди.

Не обійшлося і без провокативних запитань. Мішель Андраде зізналась, що одного разу читала листування свого партнера. Та це було у юному віці: зараз вона вважає таке рішення помилкою.

"Це було двічі, тоді мені було 16 років. Я знайшла в листуваннях те, що мені було не ок. Тому, дівчата, краще цього не робити", – порадила співачка.

Раніше Мішель Андраде позувала у спокусливій фотосесії

Нещодавно Мішель Андраде розбурхала мережу відвертими знімками, які зробила зі своєю подругою – Лєрою Чернецькою. Дівчата позували близько одна до одної на червоному тлі.



Мішель Андраде та Лєра Чернецька / Фото з інстаграму Мішель Андраде

Мішель та Лєра обрали білосніжні напівпрозорі сукні. Лєра зробила акцент на оголеній спині, татуюваннях та масивному срібному намисті. Тоді як Андраде доповнила свій образ кількома браслетами та каблучками.

Дівчата лаконічно підписали спокусливу фотосесію: "Жінки".