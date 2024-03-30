Леся Никитюк часто публикует в своих соцсетях откровенные фото. На этот раз на фотографиях она предстает топлес, в синих джинсах.

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А кроме того, блогер опубликовала еще несколько фото, где она на отдыхе в открытом купальнике.



Леся Никитюк / Фото из Инстаграма звезды

Леся Никитюк / Фото из Инстаграма звезды

Леся Никитюк / Фото из Инстаграма звезды

Леся Никитюк / Фото из Инстаграма звезды

Леся Никитюк / Фото из Инстаграма звезды

Леся Никитюк и кавер на "Фантом-2"

Недавно Леся Никитюк спела известный хит группы "Фантом-2", чтобы собрать более 1,5 миллиона гривен на нужды украинских военных. Благодаря поддержке украинцев, необходимая сумма была собрана менее чем за день Собранные средства были направлены на закупку боевых наземных дронов для 8-го полка Сил спецопераций.

В своем выступлении Никитюк и ее коллега Игорь Новинчук воплотили образы членов "Фантом-2", исполнив кавер на песню "Двое", которая раскрывает тему войны и важность помощи армии.