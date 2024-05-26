Надел красноречивую футболку: Миша Коллинз напомнил о пленных защитниках Мариуполя
Источник:Ассоциация семей защитников "Азовстали"
Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз приехал в Украину, чтобы собрать средства на разминирование территорий. Актер также не проигнорировал тему военнопленных.
Ведущий и юморист Женя Янович поделился фотографией с Мишей Коллинзом. Актер и амбассадор платформы United24 предстал в красноречивой футболке.
К слову Россияне в истерике: звезда "Сверхъестественного" Коллинз побывал у линии фронта на Сумщине
Миша Коллинз напомнил о пленных азовцах
Звезда сериала "Сверхъестественное" появился на публике в футболке с надписью Free Azovstal Defenders. Таким образом он привлек внимание к вопросу пленных "Азова" и защитников Мариуполя.
Среди поддержки ряда важных для нашего государства на сегодня тем, актер из сериала "Сверхъестественное" не упустил возможности и напомнить о пленных защитниках Мариуполя,
– подчеркнули в Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Миша Коллинз напомнил о пленных / Фото Жени Яновича
Поездка Миши Коллинза в Украину
- 21 мая американский актер Миша Коллинз снова приехал в Украину. Он объявил о сборе средств для украинских саперов, которые будут заниматься разминированием территорий. Миша разыгрывает тренч и галстук со своим автографом.
- Впоследствии звезда Голливуда посетил Сумскую область и был очень близко к фронту. Он лично смотрел на работу саперов, посетил кинологический центр и познакомился с поисковыми собаками, увидел руины одной из разрушенных школ.
- Россияне бьются в истерике в комментариях, но Миша Коллинз не обращает на это внимания и лишь призывает донатить.