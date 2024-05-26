Надел красноречивую футболку: Миша Коллинз напомнил о пленных защитниках Мариуполя

Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз приехал в Украину, чтобы собрать средства на разминирование территорий. Актер также не проигнорировал тему военнопленных.

Ведущий и юморист Женя Янович поделился фотографией с Мишей Коллинзом. Актер и амбассадор платформы United24 предстал в красноречивой футболке.

К слову Россияне в истерике: звезда "Сверхъестественного" Коллинз побывал у линии фронта на Сумщине

Миша Коллинз напомнил о пленных азовцах

Звезда сериала "Сверхъестественное" появился на публике в футболке с надписью Free Azovstal Defenders. Таким образом он привлек внимание к вопросу пленных "Азова" и защитников Мариуполя.

Среди поддержки ряда важных для нашего государства на сегодня тем, актер из сериала "Сверхъестественное" не упустил возможности и напомнить о пленных защитниках Мариуполя,

– подчеркнули в Ассоциации семей защитников "Азовстали".



Миша Коллинз напомнил о пленных / Фото Жени Яновича

Поездка Миши Коллинза в Украину

21 мая американский актер Миша Коллинз снова приехал в Украину. Он объявил о сборе средств для украинских саперов, которые будут заниматься разминированием территорий. Миша разыгрывает тренч и галстук со своим автографом.

Впоследствии звезда Голливуда посетил Сумскую область и был очень близко к фронту. Он лично смотрел на работу саперов, посетил кинологический центр и познакомился с поисковыми собаками, увидел руины одной из разрушенных школ.

Россияне бьются в истерике в комментариях, но Миша Коллинз не обращает на это внимания и лишь призывает донатить.