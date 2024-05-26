Ведучий та гуморист Женя Янович поділився світлиною з Мішею Коллінзом. Актор та амбасадор платформи United24 постав у промовистій футболці.

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Міша Коллінз нагадав про полонених азовців

Зірка серіалу "Надприродне" з'явився на публіці у футболці з написом Free Azovstal Defenders. Таким чином він привернув увагу до питання полонених "Азову" та захисників Маріуполя.

Серед підтримки ряду важливих для нашої держави на сьогодні тем, актор з серіалу "Надприродне" не впустив можливості й нагадати про полонених захисників Маріуполя,

– підкреслили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".



Міша Коллінз нагадав про полонених / Фото Жені Яновича

Нагадаємо, раніше особливі футболки з написом Free Azovstal Defenders одягнула українська делегація на Євробаченні-2024. Це був ризикований хід, адже цього року організатори суворо забороняли будь-які "політизовані" прояви учасників. Представницям України загрожував фінансовий штраф, але все обійшлося.

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