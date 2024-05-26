Ведучий та гуморист Женя Янович поділився світлиною з Мішею Коллінзом. Актор та амбасадор платформи United24 постав у промовистій футболці.
До слова Росіяни в істериці: зірка "Надприродного" Коллінз побував біля лінії фронту на Сумщині
Міша Коллінз нагадав про полонених азовців
Зірка серіалу "Надприродне" з'явився на публіці у футболці з написом Free Azovstal Defenders. Таким чином він привернув увагу до питання полонених "Азову" та захисників Маріуполя.
Серед підтримки ряду важливих для нашої держави на сьогодні тем, актор з серіалу "Надприродне" не впустив можливості й нагадати про полонених захисників Маріуполя,
– підкреслили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Міша Коллінз нагадав про полонених / Фото Жені Яновича
Поїздка Міші Коллінза до України
- 21 травня американський актор Міша Коллінз знову приїхав до України. Він оголосив про збір коштів для українських саперів, які займатимуться розмінуванням територій. Міша розігрує тренч та краватку зі своїм автографом.
- Згодом зірка Голлівуду завітав до Сумської області та був дуже близько до фронту. Він особисто дивився на роботу саперів, відвідав кінологічний центр та познайомився з пошуковими собаками, побачив руїни однієї зі зруйнованих шкіл.
- Росіяни б'ються в істериці у коментарях, але Міша Коллінз не звертає на це уваги та лиш закликає донатити.