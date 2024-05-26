Ведущий и юморист Женя Янович поделился фотографией с Мишей Коллинзом. Актер и амбассадор платформы United24 предстал в красноречивой футболке.

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Миша Коллинз напомнил о пленных азовцах

Звезда сериала "Сверхъестественное" появился на публике в футболке с надписью Free Azovstal Defenders. Таким образом он привлек внимание к вопросу пленных "Азова" и защитников Мариуполя.

Среди поддержки ряда важных для нашего государства на сегодня тем, актер из сериала "Сверхъестественное" не упустил возможности и напомнить о пленных защитниках Мариуполя,

– подчеркнули в Ассоциации семей защитников "Азовстали".



Миша Коллинз напомнил о пленных / Фото Жени Яновича

Напомним, ранее особые футболки с надписью Free Azovstal Defenders надела украинская делегация на Евровидении-2024. Это был рискованный ход, ведь в этом году организаторы строго запрещали любые "политизированные" проявления участников. Представительницам Украины грозил финансовый штраф, но все обошлось.

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