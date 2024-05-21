Автограф и тренч за донат: звезда "Сверхъестественное" собирает деньги на разминирование Украины

21 мая, звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки – сбор средств для разминирования украинских земель.

Кроме того, Коллинз опубликовал несколько фотографий из Киева. Так, он показал поклонникам новые кадры на фоне разрушенной техники и столичного вокзала.

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С какой целью Коллинз приехал в Киев

Это второй визит актера за время полномасштабного вторжения. Впрочем, его поездка в Украину имеет благородную цель.

Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" – ангел Кастиэль. В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков, в стиле героя киноленты, со своим автографом. Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги из которого пойдут на разминирование Украины.

На деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы, неразорвавшиеся снаряды. Цель Миши – приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли,

– говорится в посте UNITED24.

К тому же машина, на которую собирает актер, также сможет транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.

Что известно о поездках Коллинза в Киев