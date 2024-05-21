До того ж Коллінз опублікував кілька світлин з Києва. Так, він показав прихильникам нові кадри на фоні зруйнованої техніки та столичного вокзалу.

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З якою метою Коллінз приїхав до Києва

Це другий візит актора за час повномасштабного вторгнення. Втім, його поїздка до України має благородну мету.

Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" – ангел Кастіель. Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом. Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.

На деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси, нездетоновані снаряди. Ціль Міші – придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі,

– йдеться в пості UNITED24.

До того ж машина, на яку збирає актор, також зможе транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.

Що відомо про поїздки Коллінза до Києва