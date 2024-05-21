До того ж Коллінз опублікував кілька світлин з Києва. Так, він показав прихильникам нові кадри на фоні зруйнованої техніки та столичного вокзалу.
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З якою метою Коллінз приїхав до Києва
Це другий візит актора за час повномасштабного вторгнення. Втім, його поїздка до України має благородну мету.
Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" – ангел Кастіель. Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом. Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.
На деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси, нездетоновані снаряди. Ціль Міші – придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі,
– йдеться в пості UNITED24.
До того ж машина, на яку збирає актор, також зможе транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.
Що відомо про поїздки Коллінза до Києва
- З початком повномасштабного вторгнення Міша публічно підтримав Україну у війні. Він досі продовжує розповідати іноземній аудиторії про страшні дії, які щоденно вчиняє Росія.
- У травні 2023 року актор відвідав українську столицю та зустрівся з Володимиром Зеленським.
- А рівно через рік Коллінз знову завітав до Києва . Цього разу він вирішив запустити збір, гроші з якого підуть на розмінування українських земель.