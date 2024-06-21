Исполнительница приобрела ценный презент. Свой подарок Михаил уже показал подписчикам.

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Выяснилось, что Надя Дорофеева подарила мужу фортепиано, которое им уже установили дома.

Мой подарок. Пи*да домашним, соседям, подписчикам,

– отметил ресторатор.



Подарок для Миши Кацурина от Нади Дорофеевой / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Нади Дорофеевой и Миши Кацурина