Исполнительница приобрела ценный презент. Свой подарок Михаил уже показал подписчикам.
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Выяснилось, что Надя Дорофеева подарила мужу фортепиано, которое им уже установили дома.
Мой подарок. Пи*да домашним, соседям, подписчикам,
– отметил ресторатор.
Подарок для Миши Кацурина от Нади Дорофеевой / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Нади Дорофеевой и Миши Кацурина
- Весной 2022 года стало известно о завершении брака исполнительницы с ее предыдущим мужем, певцом Владимиром Дантесом. Однако уже через несколько месяцев артистка намекнула на новые романтические отношения.
- Оказалось, что новым избранником Дорофеевой стал Михаил Кацурин – известный в ресторанном бизнесе и социальных сетях.
- Отношения Нади и Михаила развивались стремительно. Уже летом следующего года они решили узаконить свои отношения.
- Предложение руки и сердца от Кацурина было довольно оригинальным – он сделал предложение любимой во время поездки на скутере, причем ему пришлось сделать это дважды из-за того, что в первый раз женщина не услышала что именно сказал любимый, потому что была в шлеме.
- Несмотря на публичность обоих, пара пытается сохранять приватность своей личной жизни. Однако в одном из интервью Дорофеева призналась, что они с Михаилом чувствовали особую связь с самого начала отношений и были уверены в своем будущем вместе.