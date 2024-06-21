Виконавиця придбала коштовний презент. Свій подарунок Михайло вже показав підписникам.
До теми Надя Дорофєєва у кліпі, який зняла Таня Муіньо, поголила хлопця та станцювала під дощем
З'ясувалося, що Надія придбала для чоловіка фортепіано, яке їм вже встановили вдома.
Мій подарунок. Пі*да домашнім, сусідам, підписникам,
– з іронією зазначив ресторатор.
Подарунок для Міші Кацуріна від Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна
- Весною 2022 року стало відомо про завершення шлюбу виконавиці з її попереднім чоловіком, співаком Володимиром Дантесом. Однак вже за кілька місяців артистка натякнула на нові романтичні стосунки.
- Виявилося, що обранцем Дорофєєвої став Михайло Кацурін – відомий у ресторанному бізнесі та соціальних мережах.
- Стосунки Наді та Михайла розвивалися стрімко. Вже влітку наступного року вони вирішили узаконити свої відносини.
- Пропозиція руки й серця від Кацуріна була досить оригінальною – він освідчився коханій під час поїздки на скутері, причому йому довелося зробити це двічі через те, що першого разу жінка не почула що саме сказав коханий, бо була в шоломі.
- Попри публічність обох, пара намагається зберігати приватність особистого життя. Проте в одному з інтерв'ю Дорофєєва зізналася, що вони з Михайлом відчували особливий зв'язок з самого початку стосунків і були впевнені у своєму майбутньому разом.