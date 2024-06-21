Виконавиця придбала коштовний презент. Свій подарунок Михайло вже показав підписникам.

До теми Надя Дорофєєва у кліпі, який зняла Таня Муіньо, поголила хлопця та станцювала під дощем

З'ясувалося, що Надія придбала для чоловіка фортепіано, яке їм вже встановили вдома.

Мій подарунок. Пі*да домашнім, сусідам, підписникам,

– з іронією зазначив ресторатор.



Подарунок для Міші Кацуріна від Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна