Защитник Мариуполя Дианов прокомментировал слухи о его романе с Олей Поляковой
Источник:Дмитрий Гордон
Военный и защитник Мариуполя Михаил Дианов высказался относительно слухов о его якобы романе с певицей Олей Поляковой. В то же время он рассказал об общении с мужем артистки Вадимом Буряковским.
По словам военнослужащего, ему даже приписывали отношения с Дашей Астафьевой. Пользователи пришли к такому выводу после опубликованных совместных фото звезд.
Интересно Я буду звучать за нас двоих, – певица KRUTЬ щемяще обратилась к подруге, погибшей на фронте
Впрочем, Михаил заявил, что познакомился с Олей через ее благотворительный фонд. Впоследствии его приглашали на активный отдых, как защитника Украины, который нуждался в реабилитации.
Крайний раз – два месяца назад у них был. Они меня в плен взяли. У меня рука тогда не была открыта и я мог себе и поплавать, и рыбу ловить,
– поделился Дианов.
В то же время военный прокомментировал слухи о романе с Поляковой. Такие предположения высказали пользователи из-за совместной рыбалки звезд в озере. Артистка отрицала отношения с бойцом, что сделал и он.
Нет, вообще! Там у нее муж. Во-первых, какой роман? Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья. Мы с ней нормально общаемся. Никаких даже намеков ни с ее стороны, ни с моей не было. Друзья,
– заверил военный.
К тому же Михаил отметил, что бывал дома у Оли, поскольку получал такие приглашения от ее мужа Вадима. Как оказалось, мужчины хорошо дружат.
Михаил Дианов о "романе" с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн
Михаил Дианов: что известно о защитнике Мариуполя
- В 2015 году начал служить в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где пробыл год. Впоследствии он вернулся в родной Тернополь в отпуск. Позже мужчина стал бойцом 36-й отдельной бригады морской пехоты.
- В мае 2022 года отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал в своем телеграмм-канале фото раненых бойцов с "Азовстали", среди которых был Михаил Дианов. В отряде он имел позывной "Мишаня".
- 21 сентября 2022 года его освободили из российского плена.
- Михаил поддержал проект "Детство без войны", перечислив на эвакуацию детей-сирот из зоны боевых действий 400 тысяч гривен из средств, которые ему задонатили украинцы на лечение.