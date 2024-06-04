За словами військовослужбовця, йому навіть приписували стосунки з Дашею Астаф'євою. Користувачі дійшли до такого висновку після опублікованих спільних фото зірок.

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Втім, Михайло заявив, що познайомився з Олею через її благодійний фонд. Згодом його запрошували на активний відпочинок, як захисника України, який мав потребу у реабілітації.

Крайній раз – два місяці тому в них був. Вони мене в полон взяли. В мене рука тоді не була відкрита і я міг собі й поплавати, і рибу ловити,

– поділився Діанов.

Водночас військовий прокоментував чутки про роман з Поляковою. Такі припущення висловили користувачі через спільну риболовлю зірок в озері. Артистка заперечила стосунки з бійцем, що зробив і він.

Ні, взагалі! Там в неї чоловік. По-перше, який роман? По-друге, він постійно вдома. Ми з Олею друзі. Ми з нею нормально спілкуємося. Ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Друзі,

– запевнив військовий.

До того ж Михайло зазначив, що бував вдома в Олі, оскільки отримував такі запрошення від її чоловіка Вадима. Як виявилося, чоловіки товаришують.

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