По словам военнослужащего, ему даже приписывали отношения с Дашей Астафьевой. Пользователи пришли к такому выводу после опубликованных совместных фото звезд.

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Впрочем, Михаил заявил, что познакомился с Олей через ее благотворительный фонд. Впоследствии его приглашали на активный отдых, как защитника Украины, который нуждался в реабилитации.

Крайний раз – два месяца назад у них был. Они меня в плен взяли. У меня рука тогда не была открыта и я мог себе и поплавать, и рыбу ловить,

– поделился Дианов.

В то же время военный прокомментировал слухи о романе с Поляковой. Такие предположения высказали пользователи из-за совместной рыбалки звезд в озере. Артистка отрицала отношения с бойцом, что сделал и он.

Нет, вообще! Там у нее муж. Во-первых, какой роман? Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья. Мы с ней нормально общаемся. Никаких даже намеков ни с ее стороны, ни с моей не было. Друзья,

– заверил военный.

К тому же Михаил отметил, что бывал дома у Оли, поскольку получал такие приглашения от ее мужа Вадима. Как оказалось, мужчины хорошо дружат.

Михаил Дианов о "романе" с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

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