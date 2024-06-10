MELOVIN опубликовал в своем тиктоке видео, где высказался на тему "социального каннибализма". Певца беспокоит количество негатива в социальных сетях.

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MELOVIN процитировал сообщение журналистки Виктории Кравчук, которая в заметке поделилась мнением о том, что проблемы из-за отключения света кажутся мизерными на фоне смертей и травм.

"Расскажите матери, которая похоронила сына, что у вас нет света. Расскажите военному, который потерял ногу, что у вас нет света. Расскажите девушке, которая вышла из плена, что у вас нет света. Расскажите ребенку, который не знает, как выглядит отец, что у вас нет света. Расскажите", – написала она.

MELOVIN сказал, что уважает Викторию за ее титанический труд. Но добавил, что считает ее сообщение манипулятивным.

Или у нас нет людей с инвалидностью, которые получили ее до 2014 года? А сейчас.... здесь и сейчас, люди, которые вернулись с фронта искалеченными... нет стареньких людей, нет одиноких из-за войны мам, которые живут в многоэтажках и вынуждены подниматься наверх с тяжелой коляской, ребенком и тремя пакетами?

– высказался артист.

Исполнитель признался, что ему отозвался один из комментариев. Военный написал, что им не становится легче дышать от осознания того, что у их родных нет базовых потребностей. MELOVIN призвал перестать обвинять друг друга, вспоминая сложное ментальное состояние всех украинцев.

"И все, что я хотел сказать – как вы за**али жрать друг друга. Обвинять друг друга. Уважаемое мирное население в комментариях, объединяйтесь, помогайте! Такие посты – это: во-первых – манипуляция на горе, а во-вторых, самое главное, – навязывание людям комплекса выжившего. У нас и так ментально хрупкое и раскачанное общество", – подытожил артист.

MELOVIN о ментальном здоровье: видео

Реакция сети на сообщение MELOVIN

Большинство пользователей согласились с артистом. Подписчики пишут в комментариях о том, что нельзя обесценивать собственные проблемы. Следует объединяться и противостоять единому врагу. В то же время кто-то замечает и то, что иногда не хочется жаловаться на свои проблемы, когда дела могли бы быть еще хуже.