MELOVIN опублікував у своєму тіктоці відео, де висловився на тему "соціального канібалізму". Співака турбує кількість негативу у соціальних мережах.

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MELOVIN процитував допис журналістки Вікторії Кравчук, яка в дописі поділилась думкою про те, що проблеми через вимкнення світла здаються мізерними на тлі смертей і травм.

"Розкажіть матері, яка поховала сина, що у вас немає світла. Розкажіть військовому, який втратив ногу, що у вас немає світла. Розкажіть дівчині, яка вийшла з полону, що у вас немає світла. Розкажіть дитині, яка не знає, як виглядає батько, що у вас немає світла. Розкажіть", – написала вона.

MELOVIN сказав, що поважає Вікторію за її титанічну працю. Але додав, що вважає її допис маніпулятивним.

Чи в нас немає людей з інвалідністю, які отримали її до 2014 року? А зараз… тут і зараз, люди, які повернулися з фронту скаліченими… немає стареньких людей, немає одиноких через війну мам, які мешкають у багатоповерхівках і змушені підійматися нагору з важким візком, дитиною і трьома пакетами?

– висловився артист.

Виконавець зізнався, що йому відгукнувся один з коментарів. Військовий написав, що їм не стає легше дихати від усвідомлення того, що у їхніх рідних немає базових потреб. MELOVIN закликав перестати звинувачувати одне одного, згадуючи складний ментальний стан усіх українців.

"І все, що я хотів сказати – як ви за**али жерти одне одного. Звинувачувати одне одного. Шановне мирне населення в коментарях, об'єднуйтесь, допомагайте! Такі пости – це: по-перше – маніпуляція на горі, а по-друге, найголовніше, – нав'язування людям комплексу вижилого. У нас і так ментально крихке і розгойдане суспільство", – підсумував артист.

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Реакція мережі на допис MELOVIN

Більшість користувачів погодилися з артистом. Підписники пишуть у коментарях про те, що не можна знецінювати власні проблеми. Слід об'єднуватися та протистояти єдиному ворогу. Водночас хтось зауважує і те, що іноді не хочеться жалітись на свої проблеми, коли справи могли б бути ще гірші.