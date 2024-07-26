Артист решил рассказать об изменениях, которые произошли с ним за последние три года. Исполнитель признался, чувствует ли себя свободным.

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MELOVIN заверил, что после каминг-аута ему лучше жить не стало. Впрочем, певец чувствует себя комфортно и подчеркнул, что некоторые вещи – теперь понятнее. Он отметил, что процесс собственного роста и развития сильно ускорился за последние три года, чем очень рад. В то же время артист прокомментировал свой "крикливый эпатаж", который появился сразу после откровенного признания.

Когда человек открывается, то становится радикально активным в этом направлении. Потому что хочет успеть показать все, что скрывал годами, все, что мечтал сделать. Это нормальный процесс. Это такой "крикливый эпатаж", как бы я его назвал. А потом, когда это успокаивается, ты чувствуешь себя комфортнее. Тебе уже не хочется ничего доказывать кому-то,

– раскрыл MELOVIN.

Полное интервью с MELOVIN читайте в рамках проекта "Интервью24"

Исполнитель отметил, что за последние три года ни один человек не сказал ему ничего плохого в лицо, хотя в сети некоторые не стесняются писать негативные комментарии. По мнению артиста, прохожие просто видят его в реальной жизни и убеждаются в том, что он обычный.

Я не люблю эту позу жертвы, что меня обижают. Где оскорбляют – за спиной, где-то в комментариях? Ни один из молодчиков более правых взглядов, которые где-то, возможно, угрожали мне. Знаете, почему? Потому что она думала, что MELOVIN будет ходить в шипах, а MELOVIN – просто человек, парень, который в футболке ходит себе и радуется жизни. Плюс, все смелые, конечно, в интернете,

– добавил певец.

Напомним, MELOVIN признался, что впервые влюбился в парня в 13 лет. Они познакомились в сети, где часто переписывались. В то же время артист не скрывает, что имел отношения с парнем в течение шести лет, но пока мужчины уже не вместе.