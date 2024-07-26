Он признался, как в целом сейчас относится к русскому языку. Кроме того, прокомментировал популярность русской музыки.

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MELOVIN поделился, что никого не осуждает за то, что кто-то общается на русском языке. В то же время он считает, что украинский язык должен быть в приоритете.

Я не сторонник радикальности, когда мы посягаем на свободу и права человека говорить на том языке, на котором он привык говорить. Но при этом я всегда настаиваю на том, что украинский язык важен – лучше общаться на нем. Однако не теряю ума, мол, "нет, убивать". Нет, никогда в жизни никого не осуждаю в этом плане. Делаю свои выводы и сам решаю, как я хочу звучать. Я же всю жизнь разговаривал на русском, а сейчас не хочу. Кому-то так привычнее – окей,

– сказал певец.

Исполнитель убежден, что прослушивание русской музыки должно регулироваться на законодательном уровне.

Если мы не хотим, чтобы здесь был российский товар, – а музыка все равно товар, потому что его покупают люди, – здесь должен быть во всех плоскостях один единственный закон, который не позволяет это делать. А бороться с каждым человеком отдельно никогда не получится. Должен просто быть закон. Мне очень нравится закон, по которому за прослушивание русской музыки увеличили штраф. Я прекрасно к этому отношусь. Ты можешь дома слушать, что тебе вздумается, – пожалуйста, слушай, только не жалуйся, если соседи услышат и вызовут на тебя СБУ. Но в публичном месте? Надо все-таки немножко думать головой,

– отметил певец.

Полное интервью с MELOVIN читайте в рамках проекта "Интервью24"

Напомним, в Украине планируют увеличение штрафов за публичное воспроизведение русской музыки в общественных местах. Действующее законодательство предусматривает символические штрафы – от 17 до 170 гривен за нарушение. Новые предложения кардинально меняют ситуацию:

Первое нарушение будет караться штрафом от 5 100 до 8 500 гривен.

Повторное нарушение в течение года повлечет за собой штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Эти санкции будут применяться за публичное исполнение, показ, демонстрацию или трансляцию запрещенной российской музыки в учреждениях торговли, общественного питания и сферы услуг.