Он также признался, где сейчас проходит службу. К тому же артист рассказал, как пребывание на фронте довело его до алкоголизма.

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По словам Галича, он сначала призвался как командир взвода, руководя подразделением из 26 человек. Впоследствии его перевели на должность офицера по материально-техническому обеспечению, где он продолжал активно поддерживать боевые подразделения.

Это не значит, что я просто сидел в тылу. Нет, мы выезжали к ребятам. Наши боевые роты 135-го батальона регулярно выезжали работать и возвращались,

– объяснил артист.

В то же время наиболее эмоционально сложным этапом стала работа офицером военно-гражданского сотрудничества.

Я – человек, который в рефрижератор паковал трупы наших ребят и отвозил их родителям,

– рассказал музыкант.

Галич также честно сказал о своих попытках справиться с психологическими последствиями увиденного на фронте. Он признался, что сначала отказывался от профессиональной психологической помощи, пытаясь самостоятельно преодолеть стресс: "Мне казалось, что я справлюсь со всем сам. Мне казалось, что это не нужно, что меня алкоголь спасет".

В конце концов военный обратился к психиатру, который прописал ему антидепрессанты и транквилизаторы и состояние Евгения через некоторое время лечения улучшилось.

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Отметим, сейчас Евгений Галич продолжает свою службу в Киеве.