Тикток продолжает открывать нам новые имена. Уже несколько месяцев в социальной сети не теряет популярности сингл "Нагадай".

К слову В тикток вирусится дебютный сингл внука Боба Марли, под который отрываются все поколения

Строки "І море тих квітів, куди поніс вітер? Я вже забула, як то любити. Як то любити, як то любити, нагадай" стали действительно вирусными и до сих пор разрывают Интернет. Сейчас трек "Нагадай" прочно закрепился в трендах тикток.

Юзеры массово снимают видео о самом трепетном чувстве, которое хочет прожить каждый – любви. Искренние ролики снимают военные, гражданские и даже маленькие детки. В тикток уже почти 14 тысяч видео опубликовано под этот синг.

Что известно о треке

Трек "Нагадай" написала молодая певица, по имени Мария Довгаюк. Девушка выступает под псевдонимом Domiy. Ранее она была известна благодаря каверам, которые записывала на популярные песни.

По словам артистки, ее песня даст ответ на простой, на первый взгляд, но один из самых главных вопросов нашей жизни: "Как это любить".

Клип Марии на трек "Нагадай" вышел в декабре 2023 года. Он был снят на фоне вечернего Подола Киева. За три месяца видео успело просмотреть почти 8 миллионов пользователей. И он уже длительное время занимает 2 место в рейтинге лучших клипов YouTube.

Domiy – Нагадай – смотреть онлайн клип: