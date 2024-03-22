"Украине нужно оружие": звезды эмоционально обращаются к миру после массированной атаки 22 марта
22 марта 2024, 11:06Читати новину українською
Ночью 22 марта россияне совершили одну из самых массированных ракетных атак на объекты критической инфраструктуры Украины. Есть пострадавшие и разрушения, однако окончательные последствия еще уточняются. Украинские знаменитости в своих соцсетях в очередной раз рассказывают миру о еще одной страшной ночи для нашей страны.
Известные люди распространяют фото с последствиями ударов в Запорожье, Хмельницком, Днепровской ГЭС и других городах. А также призывают мир предоставить оружие, которое поможет одолеть врага.
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Как украинские звезды реагируют на ракетную атаку 22 марта
- Елена Зеленская: "Вторая подряд ночь массированных обстрелов. Россия бьет по энергетической инфраструктуре, пытаясь погрузить нас в темноту. Также пострадала ДнепроГЭС – враг снова ставит Украину на грань катастрофы, которую уже совершил на Херсонщине. Мир не должен просто созерцать это. Украине нужна защита".
- Тина Кароль: "Держим небо. Держим строй. Сочувствие и боль. Страшная пятница".
- Леся Никитюк: "Хмельницкий. Боже! Держитесь, мои дорогие! Мои соболезнования всем, кто пострадал! В Запорожье уничтожена почти вся улица. Людей до сих пор ищут под завалами".
- alyona alyona: "За эту ночь российская армия атаковала территорию Украины более 60 "Шахедами" и почти 90 ракетами разных типов. Цели врага – электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Утром российские ракеты попали по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Российская армия теперь пытается создать новую экологическую катастрофу. Ситуация на плотине станции пока контролируемая".
- Джамала: "В Хмельницком россияне сегодня убили 2 человека, 8 пострадавших".
- Ольга Сумская: "Запорожье! Это самая масштабная атака на энергетику Украины за последнее время. Есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Также обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. Есть частичные перебои со светом".
- Кристина Горняк: "Снова и снова. Попадание в энергообъекты Украины".
- Тарас Цимбалюк: "Наш ах*й от нынешнего бытия вряд ли сбросит оборону без нужной концентрации единения. Только ежедневный донат – единственный выход!"
- Никита Добрынин: "Вот это настоящий терроризм! Россияне попали в троллейбус с людьми, который ехал через дамбу Днепровской ГЭС".
- Маша Ефросинина: "За ночь Россия осуществила атаку на украинские энергетические объекты, повредив системы генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах, включая крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС. Многие городки и города были частично или полностью отключены от электроснабжения. Похоже, россиянам мало страшной катастрофы на Каховской гидроэлектростанции в прошлом году. Украине нужно оружие и против российского терроризма и геноцида".
Что звезды публикуют после атаки 22 марта / Скриншоты из инстаграм-сторис
Массированная атака 22 марта: коротко о главном
- Вечером 21 марта враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед". Около 4 утра Воздушные силы сообщили, что с российских аэродромов взлетели стратегические бомбардировщики, направлявшиеся к пусковым рубежам. Совсем скоро тревога охватила всю Украину.
- Для атаки россияне использовали разное вооружение: 60 "Шахедов" и почти 90 ракет разных типов – баллистические, крылатые, гиперзвуковые.
- Взрывы раздались в разных регионах Украины. Только по Запорожью и области враг нанес 12 ракетных ударов. Есть разрушения и пострадавшие. Под прицелом, в частности, оказался частный сектор, под завалами есть люди.
- Также удары были направлены на крупнейшую ГЭС Украины – Днепровскую. Там загорелся масштабный пожар, перекрыто движение транспорта. Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что было два прямых попадания в станцию.