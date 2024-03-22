Відомі люди поширюють фото з наслідками ударів в Запоріжжі, Хмельницькому, Дніпровській ГЕС та інших містах. А також закликають світ надати зброю, яка допоможе здолати ворога.
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Як українські зірки реагують на ракетну атаку 22 березня
- Олена Зеленська: "Друга поспіль ніч масованих обстрілів. Росія б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити нас у темряву. Також постраждала ДніпроГЕС – ворог знову ставить Україну на межу катастрофи, яку вже вчинив на Херсонщині. Світ не має просто споглядати на це. Україні потрібен захист".
- Тіна Кароль: "Тримаємо небо. Тримаємо стрій. Співчуття та біль. Страшна п'ятниця".
- Леся Нікітюк: "Хмельницький. Боже! Тримайтесь, мої дорогі! Мої співчуття всім, хто постраждав! У Запоріжжі знищена майже вся вулиця. Людей досі шукають під завалами".
- alyona alyona: "За цю ніч російська армія атакувала територію України понад 60 "Шахедами" і майже 90 ракетами різних типів. Цілі ворога – електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Вранці російські ракети влучили по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Російська армія тепер намагається створити нову екологічну катастрофу. Ситуація на плотині станції наразі контрольована".
- Джамала: "У Хмельницькому росіяни сьогодні вбили 2 людини, 8 постраждалих".
- Ольга Сумська: "Запоріжжя! Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії. Також знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. Є часткові перебої зі світлом".
- Христина Горняк: "Знову і знову. Влучання в енергооб'єкти України".
- Тарас Цимбалюк: "Наш ах*й від нинішнього буття навряд скине оборони без потрібної концентрації єднання. Тільки щоденний донат – єдиний вихід!"
- Нікіта Добринін: "Оце справжній тероризм! Росіяни влучили в тролейбус з людьми, який їхав через дамбу Дніпровської ГЕС".
- Маша Єфросиніна: "За ніч Росія здійснила атаку на українські енергетичні об'єкти, пошкодивши системи генерації, передачі та розподілу електроенергії в різних регіонах, включаючи найбільшу гідроелектростанцію України, Дніпровську ГЕС. Багато містечок і міст були частково або повністю відключені від електропостачання. Схоже, росіянам замало страшної катастрофи на Каховській гідроелектростанції минулого року. Україні потрібна зброя та проти російського тероризму та геноциду".
Що зірки публікують після атаки 22 березня / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Масована атака 22 березня: коротко про головне
- Ввечері 21 березня ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед". Близько 4 ранку Повітряні сили повідомили, що з російських аеродромів злетіли стратегічні бомбардувальники, які прямували до пускових рубежів. Зовсім скоро тривога охопила всю Україну.
- Для атаки росіяни використали різне озброєння: 60 "Шахедів" та майже 90 ракет різних типів – балістичні, крилаті, гіперзвукові.
- Вибухи пролунали в різних регіонах України. Лише по Запоріжжю та області ворог завдав 12 ракетних ударів. Є руйнування та постраждалі. Під прицілом зокрема опинився приватний сектор, під завалами є люди.
- Також удари були спрямовані на найбільшу ГЕС України – Дніпровську. Там спалахнула масштабна пожежа, перекрито рух транспорту. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що було два прямих влучання у станцію.