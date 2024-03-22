Відомі люди поширюють фото з наслідками ударів в Запоріжжі, Хмельницькому, Дніпровській ГЕС та інших містах. А також закликають світ надати зброю, яка допоможе здолати ворога.

До теми "Нелюди": відомі люди з болем реагують на ракетний обстріл Києва

Як українські зірки реагують на ракетну атаку 22 березня

Олена Зеленська: "Друга поспіль ніч масованих обстрілів. Росія б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити нас у темряву. Також постраждала ДніпроГЕС – ворог знову ставить Україну на межу катастрофи, яку вже вчинив на Херсонщині. Світ не має просто споглядати на це. Україні потрібен захист".

"Друга поспіль ніч масованих обстрілів. Росія б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити нас у темряву. Також постраждала ДніпроГЕС – ворог знову ставить Україну на межу катастрофи, яку вже вчинив на Херсонщині. Світ не має просто споглядати на це. Україні потрібен захист". Тіна Кароль: "Тримаємо небо. Тримаємо стрій. Співчуття та біль. Страшна п'ятниця".

"Тримаємо небо. Тримаємо стрій. Співчуття та біль. Страшна п'ятниця". Леся Нікітюк: "Хмельницький. Боже! Тримайтесь, мої дорогі! Мої співчуття всім, хто постраждав! У Запоріжжі знищена майже вся вулиця. Людей досі шукають під завалами".

"Хмельницький. Боже! Тримайтесь, мої дорогі! Мої співчуття всім, хто постраждав! У Запоріжжі знищена майже вся вулиця. Людей досі шукають під завалами". alyona alyona: "За цю ніч російська армія атакувала територію України понад 60 "Шахедами" і майже 90 ракетами різних типів. Цілі ворога – електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Вранці російські ракети влучили по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Російська армія тепер намагається створити нову екологічну катастрофу. Ситуація на плотині станції наразі контрольована".

"За цю ніч російська армія атакувала територію України понад 60 "Шахедами" і майже 90 ракетами різних типів. Цілі ворога – електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Вранці російські ракети влучили по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Російська армія тепер намагається створити нову екологічну катастрофу. Ситуація на плотині станції наразі контрольована". Джамала: "У Хмельницькому росіяни сьогодні вбили 2 людини, 8 постраждалих".

"У Хмельницькому росіяни сьогодні вбили 2 людини, 8 постраждалих". Ольга Сумська: "Запоріжжя! Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії. Також знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. Є часткові перебої зі світлом".

"Запоріжжя! Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії. Також знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. Є часткові перебої зі світлом". Христина Горняк: "Знову і знову. Влучання в енергооб'єкти України".

"Знову і знову. Влучання в енергооб'єкти України". Тарас Цимбалюк: "Наш ах*й від нинішнього буття навряд скине оборони без потрібної концентрації єднання. Тільки щоденний донат – єдиний вихід!"

"Наш ах*й від нинішнього буття навряд скине оборони без потрібної концентрації єднання. Тільки щоденний донат – єдиний вихід!" Нікіта Добринін: "Оце справжній тероризм! Росіяни влучили в тролейбус з людьми, який їхав через дамбу Дніпровської ГЕС".

"Оце справжній тероризм! Росіяни влучили в тролейбус з людьми, який їхав через дамбу Дніпровської ГЕС". Маша Єфросиніна: "За ніч Росія здійснила атаку на українські енергетичні об'єкти, пошкодивши системи генерації, передачі та розподілу електроенергії в різних регіонах, включаючи найбільшу гідроелектростанцію України, Дніпровську ГЕС. Багато містечок і міст були частково або повністю відключені від електропостачання. Схоже, росіянам замало страшної катастрофи на Каховській гідроелектростанції минулого року. Україні потрібна зброя та проти російського тероризму та геноциду".

Що зірки публікують після атаки 22 березня / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Масована атака 22 березня: коротко про головне