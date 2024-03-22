Известные люди распространяют фото с последствиями ударов в Запорожье, Хмельницком, Днепровской ГЭС и других городах. А также призывают мир предоставить оружие, которое поможет одолеть врага.

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Как украинские звезды реагируют на ракетную атаку 22 марта

Елена Зеленская: "Вторая подряд ночь массированных обстрелов. Россия бьет по энергетической инфраструктуре, пытаясь погрузить нас в темноту. Также пострадала ДнепроГЭС – враг снова ставит Украину на грань катастрофы, которую уже совершил на Херсонщине. Мир не должен просто созерцать это. Украине нужна защита".

"Вторая подряд ночь массированных обстрелов. Россия бьет по энергетической инфраструктуре, пытаясь погрузить нас в темноту. Также пострадала ДнепроГЭС – враг снова ставит Украину на грань катастрофы, которую уже совершил на Херсонщине. Мир не должен просто созерцать это. Украине нужна защита". Тина Кароль: "Держим небо. Держим строй. Сочувствие и боль. Страшная пятница".

"Держим небо. Держим строй. Сочувствие и боль. Страшная пятница". Леся Никитюк: "Хмельницкий. Боже! Держитесь, мои дорогие! Мои соболезнования всем, кто пострадал! В Запорожье уничтожена почти вся улица. Людей до сих пор ищут под завалами".

"Хмельницкий. Боже! Держитесь, мои дорогие! Мои соболезнования всем, кто пострадал! В Запорожье уничтожена почти вся улица. Людей до сих пор ищут под завалами". alyona alyona: "За эту ночь российская армия атаковала территорию Украины более 60 "Шахедами" и почти 90 ракетами разных типов. Цели врага – электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Утром российские ракеты попали по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Российская армия теперь пытается создать новую экологическую катастрофу. Ситуация на плотине станции пока контролируемая".

"За эту ночь российская армия атаковала территорию Украины более 60 "Шахедами" и почти 90 ракетами разных типов. Цели врага – электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Утром российские ракеты попали по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Российская армия теперь пытается создать новую экологическую катастрофу. Ситуация на плотине станции пока контролируемая". Джамала: "В Хмельницком россияне сегодня убили 2 человека, 8 пострадавших".

"В Хмельницком россияне сегодня убили 2 человека, 8 пострадавших". Ольга Сумская: "Запорожье! Это самая масштабная атака на энергетику Украины за последнее время. Есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Также обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. Есть частичные перебои со светом".

"Запорожье! Это самая масштабная атака на энергетику Украины за последнее время. Есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Также обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. Есть частичные перебои со светом". Кристина Горняк: "Снова и снова. Попадание в энергообъекты Украины".

"Снова и снова. Попадание в энергообъекты Украины". Тарас Цимбалюк: "Наш ах*й от нынешнего бытия вряд ли сбросит оборону без нужной концентрации единения. Только ежедневный донат – единственный выход!"

"Наш ах*й от нынешнего бытия вряд ли сбросит оборону без нужной концентрации единения. Только ежедневный донат – единственный выход!" Никита Добрынин: "Вот это настоящий терроризм! Россияне попали в троллейбус с людьми, который ехал через дамбу Днепровской ГЭС".

"Вот это настоящий терроризм! Россияне попали в троллейбус с людьми, который ехал через дамбу Днепровской ГЭС". Маша Ефросинина: "За ночь Россия осуществила атаку на украинские энергетические объекты, повредив системы генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах, включая крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС. Многие городки и города были частично или полностью отключены от электроснабжения. Похоже, россиянам мало страшной катастрофы на Каховской гидроэлектростанции в прошлом году. Украине нужно оружие и против российского терроризма и геноцида".

Что звезды публикуют после атаки 22 марта / Скриншоты из инстаграм-сторис

Массированная атака 22 марта: коротко о главном