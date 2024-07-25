Хотела его порвать, – Маша Ефросинина рассказала о завещании мужа, который служит в ВСУ

Муж Маши Ефросининой в начале полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Телеведущая поделилась, что на фоне этого решения Тимур дал ей свое завещание.

Знаменитость рассекретила, как это было. Также она призналась, какие эмоции на тот момент испытывала.

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Мария рассказала, что завещание муж ей вручил перед поездкой на фронт.

Сначала я хотела его порвать, а потом подумала: веду себя как идиотка. А он – мудрый человек, который позаботился о своих детях,

– призналась телеведущая.

Она также поделилась, какие эмоции у нее вызвало решение мужа присоединиться к Силам Обороны.

Общество видит в решении мужа идти на фронт героизм. Это так – мой муж герой для меня навсегда. Но если откровенно, то во мне был какой-то дикий коктейль из чувств – гордость, паника, страх, обида, – ведь он принял это решение самостоятельно,

– отметила Ефросинина.

Напомним, Тимур Хромаев занимает должность командира роты в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Киева, которая специализируется на радиоэлектронной борьбе (РЭБ), что сосредотачивается на противодействии вражеским системам связи, управления и разведки.