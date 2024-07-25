Знаменитість розсекретила, як це було. Також вона зізналася, які емоції на той момент відчувала.

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Марія розповіла, що заповіт чоловік їй вручив перед поїздкою на фронт.

Спочатку я хотіла його порвати, а потім подумала: поводжуся як ідіотка. А він – мудрий чоловік, який потурбувався про своїх дітей,

– зізналася телеведуча.

Вона також поділилася, які емоції в неї викликало рішення чоловіка приєднатися до Сил Оборони.

Суспільство бачить у рішенні чоловіка йти на фронт героїзм. Це так – мій чоловік герой для мене назавжди. Але якщо відверто, то в мені був якийсь дикий коктейль із почуттів – гордість, паніка, страх, образа, – адже він ухвалив це рішення самостійно,

– зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв обіймає посаду командира роти у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва, яка спеціалізується на радіоелектронній боротьбі (РЕБ), що зосереджується на протидії ворожим системам зв'язку, управління та розвідки.