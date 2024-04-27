Маша Ефросинина впервые за долгое время увиделась с дочерью: чувственное фото долгожданной встречи

20-летняя дочь телеведущей Маши Ефросининой учится за границей, поэтому нет возможности часто видеться со звездной мамой. Однако женщинам недавно удалось встретиться, с чем знаменитость поделилась с поклонниками.

Маша показала момент встречи с дочерью Наной после длительной разлуки. Девушки выглядят счастливыми в компании друг друга.

К слову Наталья Могилевская тронула празднованием 4-летия названной дочери: счастливые кадры

Маша Ефросинина встретилась с дочерью

Ведущая довольно редко показывает в блоге свою дочь. Однако, В этот раз звезда решила опубликовать радостный момент долгожданной встречи. В кадре Маша крепко обняла 20-летнюю Нану. По словам знаменитости, ее дочь проведет с ней 5 дней в Испании.

Моя Нана. Мамина на пять дней,

– поделилась Ефросинина.



Маша Ефросинина с дочерью Наной / Скриншот из инстаграмм-сторис ведущей

Что известно о дочери Ефросининой