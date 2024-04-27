Маша показала момент встречи с дочерью Наной после длительной разлуки. Девушки выглядят счастливыми в компании друг друга.
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Маша Ефросинина встретилась с дочерью
Ведущая довольно редко показывает в блоге свою дочь. Однако, В этот раз звезда решила опубликовать радостный момент долгожданной встречи. В кадре Маша крепко обняла 20-летнюю Нану. По словам знаменитости, ее дочь проведет с ней 5 дней в Испании.
Моя Нана. Мамина на пять дней,
– поделилась Ефросинина.
Маша Ефросинина с дочерью Наной / Скриншот из инстаграмм-сторис ведущей
Что известно о дочери Ефросининой
- В 2021 году Нана переехала из Украины в Канаду, чтобы продолжить обучение в колледже. Однако, карантин из-за пандемии COVID-19 произвел безумное впечатление на девушку, поэтому она решила получать образование в Европе. Нана поступила в Университет в Нидерландах.
- Девушке не нравится публичность. Она считает, что популярность ограничивает ее свободу и оказывает давление на частную жизнь.
- Ефросинина подчеркнула, что решила быть всегда на стороне своих детей, поэтому поддерживает позицию Наны и даже прежде, как рассказать истории из жизни девушки, спрашивает на это разрешение у нее.