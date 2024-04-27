Маша показала момент зустрічі з донькою Наною після довготривалої розлуки. Дівчата виглядають щасливими у компанії одна одної.

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Маша Єфросиніна зустрілася з донькою

Ведуча доволі рідко показує у блозі свою доньку. Однак, цього разу зірка вирішила опублікувати радісний момент довгоочікуваної зустрічі. На кадрі Маша міцно обійняла 20-річну Нану. За словами знаменитості, її донька проведе з нею 5 днів в Іспанії.

Моя Нана. Мамина на п'ять днів,

– поділилася Єфросиніна.



Маша Єфросиніна з донькою Наною / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої

Що відомо про доньку Єфросиніної