Многие не выдерживают, – Маша Ефросинина с мужем впервые прокомментировали слухи о разводе

В последнее время по сети распространились слухи о разводе ведущей Маши Ефросининой с ее мужем-военным Тимуром Хромаевым. Супруги решили прокомментировать эти сплетни.

Из-за службы мужа Маши в ВСУ пара поддерживает отношения на расстоянии. Звезды высказались, что хоть это и трудно, впрочем – возможно.

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Ефросинина призналась, что слухи о разводе с мужем дошли даже до ее дочери Наны. Девушка прислала сообщение с этими сплетнями маме, что смутило ведущую. В смс говорилось о том, что звезда увидела на свои глаза измену.

Я подумала, что я никого нигде не заставала. Где я тебя должна была застать, приехать на Запорожское направление, открыть вашу мужскую избушку, вбежать и сказать: "Ах ты, оторвись от моего мужа",

– поделились Маша.

В то же время Тимур рассказал, что уже слышал эти слухи от своих друзей. Впрочем, Хромаев отметил, что сплетни появились, вероятно, из-за сложности поддерживать отношения на расстоянии.

Многие не выдерживают. Это мягкая почва для того, чтобы спекулировать. И, видимо, людям нужно давать ответ какой-то. Я понимаю, что это тяжелая вещь – удерживать отношения на дистанции, но у каждого своя ситуация,

– подчеркнул военный.

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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев: что известно о супругах