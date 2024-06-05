Многие не выдерживают, – Маша Ефросинина с мужем впервые прокомментировали слухи о разводе

5 июня 2024, 11:25
Читати новину українською

Источник:

Маша Ефросинина

В последнее время по сети распространились слухи о разводе ведущей Маши Ефросининой с ее мужем-военным Тимуром Хромаевым. Супруги решили прокомментировать эти сплетни.

Из-за службы мужа Маши в ВСУ пара поддерживает отношения на расстоянии. Звезды высказались, что хоть это и трудно, впрочем – возможно.

Интересно Джамала показала прогулку с новорожденным сыном: милые кадры

Ефросинина призналась, что слухи о разводе с мужем дошли даже до ее дочери Наны. Девушка прислала сообщение с этими сплетнями маме, что смутило ведущую. В смс говорилось о том, что звезда увидела на свои глаза измену.

Я подумала, что я никого нигде не заставала. Где я тебя должна была застать, приехать на Запорожское направление, открыть вашу мужскую избушку, вбежать и сказать: "Ах ты, оторвись от моего мужа",
– поделились Маша.

В то же время Тимур рассказал, что уже слышал эти слухи от своих друзей. Впрочем, Хромаев отметил, что сплетни появились, вероятно, из-за сложности поддерживать отношения на расстоянии.

Многие не выдерживают. Это мягкая почва для того, чтобы спекулировать. И, видимо, людям нужно давать ответ какой-то. Я понимаю, что это тяжелая вещь – удерживать отношения на дистанции, но у каждого своя ситуация,
– подчеркнул военный.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев о слухах: смотрите видео онлайн

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев: что известно о супругах

  • В августе 2003 года пара поженилась. Через год у Маши и Тимура родилась дочь Нана.
  • В 2013 году они решили разойтись и в течение года прожили отдельно. Ефросининой с Хромаевым не хватало эмоций, романтики и неожиданностей. Тимур – достаточно закрытый человек, а Марии это не нравилось.
  • Однако, любовь между супругами оказалась сильнее различий характеров. В августе 2014 года телеведущая родила любимому сына Александра.
  • Полномасштабное вторжение России в Украину привело к новым испытаниям в супружеской жизни Ефросининой. Тимур присоединился к ВСУ, а телеведущая вместе с детьми уехала за границу. Какое-то время женщина жила на две страны – Украина и Польша, однако впоследствии вернулась в Киев.
  • Супруги видятся редко, поскольку Тимур служит в армии.

Автор: Влада Пономарьова