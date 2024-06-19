Никаких выяснений отношений, – Ефросинина призналась, как переживает то, что муж на фронте
Муж Маши Ефросининой уже более двух лет воюет на фронте. На днях телеведущая откровенно рассказала о том, как преодолевает вызовы, связанные с войной и пребыванием Тимура Хромаева в рядах ВСУ.
Так, Мария отметила, что имеет некоторые секретные действия, которые улучшают ее эмоциональное состояние. Также она рассказала, как общается с любимым и призналась, видятся ли они в Киеве.
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Знаменитость поделилась, что в последние годы находится в системной психотерапии и сотрудничает со специалистами собственного благотворительного "Фонда Маша".
Я имею возможность во всех, абсолютно всех, смыслах, и физически, и эмоционально, снять стресс у нас в Центре. И я этим часто пользуюсь. Там могу проводить время в одиночестве, работать, медитировать. Иногда присоединяюсь к групповым занятиям, которые проводятся для наших подопечных. Центр – это мой оазис уюта и понимания того, что я не одна,
– рассказала знаменитость.
Сохранять положительное эмоциональное состояние телеведущей помогает четкий режим дня. Кроме того, Маша и Тимур придерживаются определенных правил общения, чтобы поддерживать друг друга на расстоянии. В частности, используют видеозвонки.
Во время связи говорим только на обычные жизненные темы. Никаких выяснений отношений, никаких мелочных проблем. Мы договорились осторожно относиться к настроениям друг друга,
– подчеркнула Ефросинина.
Мария также поделилась, что служба ее любимого предусматривает командировки в Киев, поэтому они могут иногда видеться.
В мирные времена, когда у нас были выходные или отпуск, нам обязательно надо было что-то запланировать, как-то нестандартно провести время, сейчас такого нет. Мы можем проводить время дома смотреть кино и на 15-й минуте уже позасыпать в объятиях друг друга. Потому что мы просто вместе и этого достаточно,
– подытожила телеведущая.
Что известно о службе Тимура Хромаева в армии
- Муж Маши Ефросининой уже в первые недели после 24 февраля 2022 года взял в руки оружие, чтобы защищать Родину от российских захватчиков.
- Сейчас Тимур занимает должность командира роты в составе 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева. Его подразделение специализируется на ведении радиоэлектронной борьбы, что играет важную роль в противостоянии врагу.
- В течение войны Хромаев выполнял задачи на Запорожском направлении фронта. Кроме того, он неоднократно находился в служебных командировках на различных стратегических объектах по всей территории Украины.