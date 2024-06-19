Так, Марія зауважила, що має деякі секретні дії, які покращують її емоційний стан. Також вона розповіла, як спілкується з коханим та зізналася, чи бачаться вони у Києві.

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Знаменитість поділилася, що протягом останніх років перебуває в системній психотерапії та співпрацює з фахівцями власного благодійного "Фонду Маша".

Я маю можливість в усіх, абсолютно усіх, сенсах, і фізично, і емоційно, зняти стрес у нас в Центрі. І я цим часто користуюся. Там можу проводити час на самоті, працювати, медитувати. Іноді долучаюся до групових занять, які проводяться для наших підопічних. Центр – це моя оаза затишку і розуміння того, що я не одна,

– розповіла знаменитість.

Зберігати позитивний емоційний стан телеведучій допомагає чіткий режим дня. Окрім того, Маша та Тимур дотримуються певних правил спілкування, щоб підтримувати одне одного на відстані. Зокрема, використовують відеодзвінки.

Під час зв'язку говоримо лише на звичайні життєві теми. Жодних з'ясовувань стосунків, жодних дріб'язкових проблем. Ми домовилися обережно ставитися до настроїв одне одного,

– наголосила Єфросиніна.

Марія також поділилася, що служба її коханого передбачає відрядження в Київ, тому вони мають змогу інколи бачитися.

В мирні часи, коли в нас були вихідні чи відпустка, нам обов'язково треба було щось запланувати, якось нестандартно провести час, зараз такого немає. Ми можемо проводити час вдома дивитися кіно і на 15-й хвилині вже позасинати в обіймах одне одного. Бо ми просто разом і цього достатньо,

– підсумувала телеведуча.

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