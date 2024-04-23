Прошло немало времени после интервью Кристины Соловий Маше Ефросининой. Но оно остается одним из самых обсуждаемых за последнее время.

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Как Ефросинина пережила скандал

Маша Ефросинина рассказала, что пережила скандальное интервью примерно так, как и все периоды за время полномасштабного вторжения, когда становилась объектом обсуждения и дискуссий.

Мне трудно переживать тот момент, что я читаю много того, с чем я не могу ни поспорить, ни выйти оправдываться. Это очень тяжелые несколько дней когда тебя рвет на части. И вообще та дискуссия, которая возникла после интервью, была для меня неожиданной, масштаб ее был огромным,

– подчеркнула ведущая.

Сейчас звезда считает, что разговор с Кристиной получился успешным. Именно из-за тех интересных дискуссий и того, сколько людей высказалось об интервью, русификации и тому подобное.

Обиделась ли Маша на Кристину Соловий

У меня вообще с таким явлением, как обида, происходят странные вещи. Я вот не считаю что обида сейчас – это конструктивное чувство. Я поняла уже на площадке, что я совсем по-другому ее себе представляла,

– ответила на вопрос ведущая.

Маша Ефросинина призналась, что не была знакома с Кристиной Соловий. Только видела ее на выступлениях и воспринимала как хрупкую девушку с фантастическим голосом.

"Здесь это была женщина с позицией, с характером, с достаточно провокационным жестким заявлением, к которому я не была готова", – отметила знаменитость.

Заметим, в интервью между ведущей и певицей возник конфликт из-за обвинений Кристины. Соловий заявила, что у тех, кто размывал границы между Украиной и Россией, "кровь на руках". Это вызвало эмоциональную реакцию Ефросининой.

Приглашала ли Жадана на интервью

Ведущая призналась, что вообще осенью 2023 года долго и настойчиво приглашала именно Сергея Жадана на интервью. Но он тогда поставил одно условие.

"Он поставил тогда условие, что придет с Кристиной. Нас это немного удивило, потому что нам впервые гость ставит такие условия, что он будет не один. Но нам показалось, что это будет интересно. Почему нет? Он написал, что давайте после Нового года, мол, пока много дел. И когда мы вернулись с этим предложением, мы получили резкий ответ: "Нет". Он отказался. Но Кристина была готова, мы ее отдельно пригласили, это тоже интересно", – рассказала Ефросинина.

Маша заметила, что могла бы и не спрашивать о личной жизни. Ведь Жадан для нее является интересной личностью и героем нашего времени. Однако сейчас он не хочет давать ей интервью.

После выхода интервью я лично написала Сергею: "Не хотите ли вы дать мне интервью?". Он написал: "При всем уважении – нет",

– сказала Ефросинина.



Маша Ефросинина / Фото "Украинской правды"

Напомним, что в интервью Кристина Соловий впервые рассказала об отношениях с Сергеем Жаданом. Их роман длился с начала полномасштабной войны и завершился из-за того, что певица влюбилась в другого.