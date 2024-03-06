Кристина Соловий подробно рассказала подробности скандала с церковью, его предпосылки и свое отношение к вере.

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Съемки клипа в церкви: чья идея и почему молчал Жадан

По словам Соловий, она имела разрешение на съемку в церкви. Более того, представители церкви имели сценарий клипа и знали, что будет происходить. Однако, предупредили далеко не обо всем.

У них был сценарий всего, что должно было быть снято в церкви. А потом они увидели и то, что мы досняли. Это же режиссерский замысел. Режиссер занимался всеми приготовлениями, всеми договоренностями. Мы к этому – ни я, ни Сергей, не имели никакого отношения. Но ведь церковь среагировала на то, что девушки целуются. Меня называли Вавилонской Блудницей, Французской проституткой,

– говорит Кристина.

Девушка не была против снимать в церкви, потому что ей очень нравится эстетика католицизма, вызывает у нее восхищение. Кристина отметила, что идея съемки клипа в церкви была именно Сергея. И несмотря на скандал, она ни о чем не жалеет.

Любая религия – это нематериальный культурный памятник. И церковь Святого Андрея невероятно красивая, и это хотелось показать. Также хотелось, чтобы у них было больше прихожан, в том числе и людей с ЛГБТ, потому что Иисус сказал: "Придите ко мне все", это в Библии написано,

– делится Соловий.

Кристину напугало возмущение церкви. Она догадывалась, что клип не понравится, однако не ожидала "публичного сожжения". Кристина рассказала и об отсутствии защиты со стороны Сергея в этом конфликте. Мол, он считал, что, если выскажется, то девушке станет только хуже, поэтому решил молчать. Однако на тот момент они уже разошлись.

В первые дни хотелось, чтобы он высказался, а потом подумала, что и сама справлюсь. Досталось мне больше всего, потому что у нас до сих пор патриархальное общество. Женщина всегда во всем виновата, женщина-грех, какая может быть позиция церкви? Сергей известный и уважаемый в Украине и во всей Европе писатель, а это – какая-то певица. Ясно, что с нее, еще и в красных колготках,

– говорит Кристина.

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Как отреагировала семья Кристины на скандал

Прадед Кристины был дьяком на три сельских прихода. Его брат был священником в Ивано-Франковской области. Так, Соловий отметила, что весь ее род – это духовенство.

У родителей довольно традиционные взгляды на семейные ценности, и их зацепила больше часть истории с ЛГБТ. Однако по поводу съемок клипа в церкви я получила комплимент как и у мамы, так и у папы,

– говорит девушка.

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Почему Кристина стала атеисткой

У девушки отношения с верой и церковью очень сложные, она выросла в очень религиозной семье. И когда-то даже была в Ордене Святой Филомены, где молилась 36 раз в день.

А потом я так устала и подумала: "А что будет, если я не помолюсь?". Ну и ничего не произошло. Я вижу в этом символизм, триггер из детства, когда дети загадывают желание когда падает звезда или прилетает перышко. А знаешь, что я загадывала? "Господи, я хочу быть Девой Марией. Возьми меня в свои жени". Я вполне серьезно одевала тюль, подходила к зеркалу и складывала руки. Думаю, что это проблема моих родителей, что они так меня воспитали,

– вспоминает Кристина.

Также 2 года Кристина прожила со свидетелями Иеговы. Это была ее тетя, к которой переехала, когда училась в университете во Львове. После этого она стала атеисткой. В этом ей убедиться помогла книга "Код Да Винчи" которую она читала, когда все увлекались Гарри Поттером.

Кристина верит, что когда-то церковь переоценит этот клип. Это точно произойдет не сейчас, потому что "у нас проблема с критическим мышлением, сколько ты не объясняй, сколько не давай контекстов, против их убеждений не попрешь".

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