Муж Маши Ефросининой, который в ВСУ, трогательно поздравил женщину с юбилеем: редкое фото ведущей
Источник:Тимур Хромаев
25 мая Маша Ефросинина празднует день рождения. С юбилеем уже успел поздравить ее муж-военный Тимур Хромаев.
К тому же бизнесмен опубликовал новый кадр именинницы. Также Тимур посвятил Маше чувственные строки.
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Как Хромаев поздравил Ефросинину с юбилеем
По случаю 45-летия Маши, Тимур опубликовал пост, который посвятил своей любимой жене. К тому же он показал редкий черно-белый кадр ведущей, на котором она позирует в черном длинном платье.
В то же время Хромаев выразил благодарность Ефросининой за ее появление в его жизни. По словам военного, Маша – "женщина-центр принятия решений".
Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за нашу семью, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри. На моих глазах ты менялась, и продолжаешь меняться. Ты стала настоящим надежным тылом для меня и наших детей,
– написал муж ведущей.
Где служит муж Маши Ефросининой
- Тимур Хромаев является командиром роты в 112 бригаде киевской теробороны.
- Он занимается радиоэлектронной борьбой.
- В то же время Маша отметила, что ее муж изменился за два года полномасштабной войны. Он стал жестким и еще более замкнутым.
- Ведущая также рассказала, что раньше не любила, когда на ее эмоциональные вспышки Тимур реагировал спокойно и говорил, что все будет хорошо. Сейчас она это очень ценит – его фраза стала спасением для Ефросининой.