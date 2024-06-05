Муж Маши Ефросининой пошутил о ее конфликте с Юрием Горбуновым
Источник:Маша Ефросинина
4 июня Маша Ефросинина запустила проект "Билет на Марс", первым героем которого стал муж ведущей Тимур Хромаев. В начале откровенного разговора военный упомянул о конфликте жены с Юрием Горбуновым, на что сразу отреагировала звезда.
К тому же супруги впервые прокомментировали слухи об их якобы разводе. Оказывается, эти сплетни дошли до до дочери пары – Наны.
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Маша предложила Тимуру угадать тройку знаменитостей, с кем пользователи предсказывали ей первый разговор в рамках этого проекта. В своих соцсетях Ефросинина добавила, что этот герой заставил ее сильно волноваться перед предстоящим интервью.
Не знаю. Юра Горбунов?
– ответил Хромаев.
Слова мужчины вызвали у ведущей удивление и смех. Сразу после этого она заверила, что перед Горбуновым точно не волновалась бы.
К тому же звезда призналась, что догадки поклонников относительно первого героя ее проекта касались президента Украины Владимира Зеленского, экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Тимура Хромаева.
"Опа", – удивился муж ведущей.
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Конфликт между Ефросининой и Горбуновым: что известно
- В 2023 году произошел громкий скандал относительно желания Юрия Горбунова снять сериал, на который государство выделило 33 миллиона гривен. Маша отказалась комментировать эту, а за молчание ее захейтили в сети. Она ответила пользователям, чтобы все отстали от нее и добавила, что Горбунов прекратил для нее существовать еще в 2021 году.
- В то же время Юрий отказался говорить, что произошло в том году, и признался, что она для него не перестала существовать. Шоумен предложил Маше самой объяснить, какой конфликт между ними произошел.
- Ведущая лишь намекнула на то, что могло произойти между ней и бывшим коллегой. Она удивила заявлением, что их дружба на самом деле могла быть фальшивой.