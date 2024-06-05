Муж Маши Ефросининой пошутил о ее конфликте с Юрием Горбуновым

4 июня Маша Ефросинина запустила проект "Билет на Марс", первым героем которого стал муж ведущей Тимур Хромаев. В начале откровенного разговора военный упомянул о конфликте жены с Юрием Горбуновым, на что сразу отреагировала звезда.

К тому же супруги впервые прокомментировали слухи об их якобы разводе. Оказывается, эти сплетни дошли до до дочери пары – Наны.

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Маша предложила Тимуру угадать тройку знаменитостей, с кем пользователи предсказывали ей первый разговор в рамках этого проекта. В своих соцсетях Ефросинина добавила, что этот герой заставил ее сильно волноваться перед предстоящим интервью.

Не знаю. Юра Горбунов?

– ответил Хромаев.

Слова мужчины вызвали у ведущей удивление и смех. Сразу после этого она заверила, что перед Горбуновым точно не волновалась бы.

К тому же звезда призналась, что догадки поклонников относительно первого героя ее проекта касались президента Украины Владимира Зеленского, экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Тимура Хромаева.

"Опа", – удивился муж ведущей.

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