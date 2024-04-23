Маша Ефросинина заметила, что не говорила о ссоре с Юрием Горбуновым раньше. Не хочет говорить об этом и в этот раз.
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Маша Ефросинина о конфликте с Горбуновым
Ведущая лишь намекнула на то, что могло произойти между ней и бывшим коллегой. Она удивила заявлением, что их дружба на самом деле могла быть фальшивой.
Я сама с презрением отношусь к людям, которые обсуждают и выносят какие-то скандалы как личные, так и профессиональные. В нашем случае это и личные, и профессиональные. Единственное, что могу сказать, – это очень тупое дело, выдавать и демонстрировать дружбу напоказ, когда на самом деле ее не существует,
– сказала Маша Ефросинина.
Юрий Горбунов и Маша Ефросинина больше не общаются. Причиной этого стал определенный поступок шоумена.
"Судя по тому, что он сделал, он знал, что я узнаю, и знал, к чему это приведет. Естественно, перестала общаться абсолютно демонстративно я. Думаю, он и выдохнул после этого", – считает Ефросинина.
Детали конфликта
- В прошлом году произошел громкий скандал вокруг сериала Юрия Горбунова и выделенных на него 33 миллиона. Маша Ефросинина сообщила, что не будет комментировать эту ситуацию. Хейтеры заявили, что звезда якобы выгораживает коллегу. Тогда она ответила: "От**итесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году".
- Юрий Горбунов отказался говорить, что произошло в том году, и признался, что она для него не перестала существовать. Шоумен предложил Маше самой объяснить, какой конфликт между ними произошел.
- По мнению Ефросининой, ведущий не хочет, чтобы правда раскрылась – но это будет на его совести